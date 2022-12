Carlos Quílez, sobre el parricidio de Quintanar del Rey: "Aunque no había señal de alarma, esto podría estar hirviendo dentro de ella"

El parricidio ocurrido en Quintanar del Rey (Cuenca) sigue conmocionando a la localidad. Los restos de las menores ya han sido trasladados al tanatorio del pueblo, mientras los de la madre han sido llevados directamente a Algeciras, su ciudad natal.

El entierro será el sábado a las once de la mañana, y la familia no ha querido hablar, pero sí desmentir algunas informaciones que se han compartido. Una de ellas es que no había una mala relación entre los padres ni hubo peleas recientes, sino que se encontraban en una situación de distanciamiento total.

Carlos Quílez asegura que no se sabe lo que ha podido pasar por la cabeza de Paola para hacer lo que ha hecho. Los psiquiatras apuntan a que las navidades son una época muy mala para las personas en situación de vulnerabilidad o tienen el ánimo por los suelos.

"Aunque no hubiese una señal de alarma, esto podría estar hirviendo dentro de esta mujer", ha dejado claro, y con la llegada de estas fechas ha explotado.

¿Qué ocurrió?

Paola, de 42 años, mató presuntamente a sus hijas de 9 y 11 años a tiros y, posteriormente, se suicidó.

Ella era agente de la Guardia Civil del pueblo, y estaba en plenos trámites de separación de su marido. Quería llevarse a las niñas a vivir a Algeciras, su ciudad natal, a pesar de que ellas eran felices en la localidad conquense y no querían alejarse de su padre.

Una de las hipótesis que se barajan es que la madre temiese no poder llevarse a sus hijas a la ciudad gaditana, y por ese motivo cometió el parricidio.