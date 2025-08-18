Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 373

Andrés le confiesa sus sentimientos a Begoña: "Ojalá seas tú feliz por los dos"

Andrés se ha sentido furioso al ver llegar a Begoña y Gabriel juntos, pero no ha podido evitar decirle que la sigue queriendo.

Andrés le confiesa sus sentimientos a Begoña

Begoña ha confirmado a Andrés lo que todos intuían: su relación con Gabrielva en serio.

Sin embargo, la noticia no ha sido una sorpresa para Andrés, quien ha reaccionado con una madurez dolorosa: “Claro que me haces daño…, pero eso ya no es una responsabilidad tuya”. La frase ha dejado al descubierto un amor que aún no se ha apagado: “Yo te sigo queriendo”.

Begoña, visiblemente conmovida, ha admitido que no quería hacerle daño, pero también ha reconocido que necesita seguir adelante. Andrés, por su parte, ha cerrado la conversación: “No soy feliz. Tu todavía estás a tiempo, hazlo por los dos”.

¿Ha dicho Andrés adiós definitivamente o su corazón aún guarda una última esperanza?

