Capítulo 373
Andrés le confiesa sus sentimientos a Begoña: "Ojalá seas tú feliz por los dos"
Andrés se ha sentido furioso al ver llegar a Begoña y Gabriel juntos, pero no ha podido evitar decirle que la sigue queriendo.
Begoña ha confirmado a Andrés lo que todos intuían: su relación con Gabrielva en serio.
Sin embargo, la noticia no ha sido una sorpresa para Andrés, quien ha reaccionado con una madurez dolorosa: “Claro que me haces daño…, pero eso ya no es una responsabilidad tuya”. La frase ha dejado al descubierto un amor que aún no se ha apagado: “Yo te sigo queriendo”.
Begoña, visiblemente conmovida, ha admitido que no quería hacerle daño, pero también ha reconocido que necesita seguir adelante. Andrés, por su parte, ha cerrado la conversación: “No soy feliz. Tu todavía estás a tiempo, hazlo por los dos”.
¿Ha dicho Andrés adiós definitivamente o su corazón aún guarda una última esperanza?
