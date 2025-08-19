Ángel Velasco, propietario de un alojamiento rural en Zamora: "Pasamos de tener una ocupación importante, a cero"

España lleva ya 11 días ardiendo, según los datos del servicio Europeo de vigilancia ya llevamos casi 350.000 hectáreas calcinadas y se han evacuado a más de 31.000 personas. Los incendios más preocupantes se concentran en las comunidades de Galicia, Extremadura y Castilla y León.

Pero, ¿Cómo afectan estos incendios a los alojamientos de turismo rural?, Espejo Público ha hablado con Ángel Velasco, propietario de un alojamiento rural en Zamora, quien ha relatado cómo les pidieron que evacuaran: "Ayer estábamos dando los desayunos a las 9 de la mañana, cuando llegó una alerta a los móviles recomendando que nos fuéramos todos, y también llegó la Guardia Civil, ya que las carreteras estaban cortadas en sentido de entrada, y sólo se permitía salir".

"La semana del año más potente de ocupación"

El propietario del alojamiento rural ha relatado el duro golpe que suponen los incendios para su negocio: "Pasamos de tener una ocupación muy importante, porque es la semana del año en la que la ocupación es la más potente del año, a tener 0".

Ángel Velasco cuenta que "son afortunados" en la zona donde se encuentran, ya que la "evolución del fuego" está en otra parte de la provincia de Zamora, pero relata que "ha vuelto el invierno a sus pueblos" ya que han pasado de tener un pueblo "bullicioso" y lleno de niños, a convertirse en un "desierto con 30 personas".

"Un desierto con 30 personas"

Pese a que la Guardia Civil llegó a la localidad de Ribadelago de Franco dando indicaciones de que se fueran, porque el ambiente estaba muy cargado de humo y podría ser muy perjudicial para la salud, Ángel Velasco decidió quedarse junto a otras 30 personas en su pueblo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.