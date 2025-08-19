Vídeo: El momento en el que le pica una abeja a Esther Muñoz en directo

Un momento inédito ha sorprendido a los espectadores de Espejo Público en directo. Mientras la portavoz del PP, Esther Muñoz, se disponía a responder a una pregunta, ha sido picada por una abeja. "Ay, me acaba de picar una abeja", ha comentado de repente entre risas. "No soy alérgica, así que todos tranquilos", ha tranquilizado a la audiencia.

Desde el plató, le han preguntado el lugar de la picadura. Esther ha explicado que ha sido "justo detrás de la espalda, en la pierna". "Cosas del directo", ha bromeado.

