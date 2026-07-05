Un consejo, dos tartas y mucha emoción: nos colamos detrás de las cámaras de la primera semifinal de Tu cara me suena

La primera semifinal de Tu cara me suena 13 ha estado a la altura de esta edición que nos ha regalado momentazos: la visita de María José Camapanario y Miquel Fernández, J Kbello por los aires o Aníbal Gómez revolucionando el plató.

Entre parón y parón durante la grabación de la gala, Aníbal no ha dejado de hacer bromas convertido en Samantha Fox y ha recomendado la experiencia de participar en Tu cara me suena a todo el mundo.

María Parrado también nos recalcaba que su relación con el francés es prácticamente nula y que se ha esforzado mucho en pronunciar lo mejor posible la letra del tema de Céline Dion: “En mi instituto había dos opciones, francés o alemán y yo escogí alemán”. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes en exclusiva en el vídeo de arriba!

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