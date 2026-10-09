Buenas noticias para Verónica Hidalgo: el juez desbloquea sus cuentas bancarias tras la detención de su marido

El marido de Verónica Hidalgo, Juan Andrés González, continúa en prisión preventiva desde hace seis meses. Acusado de un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales, lucha por demostrar su libertad, pese a los hallazgos que le incriminan tras el levantamiento del secreto de sumario.

La policía encontró más de un kilo de hachís en el congelador de Verónica Hidalgo, además, encontró pruebas del funcionamiento de la banda a la que presuntamente pertenecía Juan Andrés. Una organización que copaba el mercado de venta de hachís en España y el resto de Europa.

Pese a las diferentes pruebas que hay contra su marido, Verónica Hidalgo ha recibido hoy la primera buena noticia: el juez ha desbloqueado las cuentas bancarias de la modelo y su marido, porque afectaba directamente a la familia de Juan Andrés.

La modelo llegó a confesar en nuestro programa que el bloqueo de las cuentas fue un gran golpe para ella, que se vio obligada a pedir ayuda a las familias de Juan Andrés y a la suya. Ahora, podrá hacer frente al alquiler, el colegio de su hija y otros gastos.

"Tendrá que informar de cada movimiento que se haga con esas cuentas", afirma Jorge García Badía. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!