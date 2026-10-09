En tierra lejana | Avance
Sadakat descubre el plan de Ecmel demasiado tarde: una explosión deja a Kaya ciego
Sadakat reconoce ante Alya que le ha devuelto la vida a su hijo Boran, pero la paz está lejos de llegar a la familia. Alya necesita saber si puede contar con Cihan, mientras una nueva amenaza pone en alerta a los Albora.
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“Tú le has devuelto la vida a mi hijo Boran”, le dice Sadakat a Alya, agradecida por lo que ha hecho por él. Pero la doctora necesita aclarar su situación con Cihan y le pregunta de qué lado va a estar. ¿Será capaz de enfrentarse a Boran o renunciará a lo que siente?
Mientras tanto, Ecmel sigue decidido a hacerse con el liderazgo del clan y prepara una trampa contra los Albora. Sadakat, gracias a Nare, descubre lo que está ocurriendo y corre a advertir a su hijo: “¡Cihan, os han tendido una trampa!”.
Sin embargo, una explosión tendrá consecuencias devastadoras para Kaya. ¿Cómo afrontará la familia este nuevo golpe? ¿Conseguirá Cihan escapar de la trampa de Ecmel?
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