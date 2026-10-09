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Rosa, detenida por la desaparición del joven de Ronda: "Se creen que yo sé algo"

Detienen a dos nuevas personas por la desaparición de Ronda, que se suman a las otras cuatro que ya están en libertad provisional. Una de ellas es Rosa, que acaba de ser puesta en libertad.

Rosa

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Alejandro, un joven de 25 años, desaparecía hace dos años en Ronda. Es ahora cuando el caso da un giro y comienzan a producirse las detenciones, a las que se suman dos nuevos individuos.

El tío de Alejandro y su pareja se suman a los otros cuatro detenidos, que ya están en libertad provisional. Todos ellos vivían en el mismo edificio y eran del entorno familiar del joven.

Alejandro

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Rosa, una de las nuevas detenidas ayer, que acaba de ser puesta en libertad esta misma tarde. Esta asegura que es inocente y que ha estado declarando durante dos horas.

"No sé por qué me han detenido, se creen que yo sé algo", asegura Rosa. Tras salir de los Juzgados, aclara que era amiga de José, pero que no tiene relación ni con Nuria ni con Rocío, las otras investigadas. "Me he enterado que lo mandaban a pedir y eso es una lástima, yo no sabía nada de eso", advierte.

Ahora, Rosa debe ir los días 15 a firmar en los Juzgados. "No me importa, voy a estar ayudando a la familia hasta el día que aparezca", declara Rosa.

La mitad de la familia de Alejandro es sospechosa y la otra mitad está desesperada por saber la verdad. ¿Qué le ocurrió a Alejandro aquella noche?

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