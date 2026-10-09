Portavoz de la casera de Antonio Canales, tras afirmar que "ha sido una Maricarmen": "Es una desfachatez"

Antonio Canales vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Más de un año después de abandonar la casa que le acusaban de 'inquiokupar' en El Álamo, el bailaor se compara con Maricarmen, la mujer de 87 años que ha fallecido tras ser desahuciada de la casa en la que llevaba viviendo más de 70 años. "Yo he sido un poco un cabeza de turco, he sido una Maricarmen pequeño hace tres años atrás", asegura.

El bailaor protagonizó una lucha mediática contra su casera, que le acusaba de impagos en el piso en el que llevaba viviendo varios años. Finalmente y tras días de negociaciones, Canales abandonó la vivienda en marzo de 2025, dejando una deuda de 6.000 euros.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Rogelio Gómez, portavoz de la casera de Canales. Este confirma que técnicamente no fue desahuciado: "Llegamos a un acuerdo y se está riendo de todo el mundo".

Rogelio afirma que Canales no ha pagado nada y que, tras demandarles, ha perdido el juicio. "Es una desfachatez", asegura Rogelio.

El caso de Maricarmen ha revolucionado el país y se ha convertido en el símbolo de la crisis de la vivienda. Un símbolo con el que Antonio Canales dice sentirse identificado.