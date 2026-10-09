Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con él

Portavoz de la casera de Antonio Canales, tras afirmar que "ha sido una Maricarmen": "Es una desfachatez"

El bailaor, que fue acusado de 'inquiokupar' un piso en El Álamo durante varios meses, ha afirmado que "ha sido una Maricarmen", haciendo referencia a la mujer de 87 años desahuciada de su casa que ha revolucionado el país.

Canales

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Antonio Canales vuelve a colocarse en el centro de la polémica. Más de un año después de abandonar la casa que le acusaban de 'inquiokupar' en El Álamo, el bailaor se compara con Maricarmen, la mujer de 87 años que ha fallecido tras ser desahuciada de la casa en la que llevaba viviendo más de 70 años. "Yo he sido un poco un cabeza de turco, he sido una Maricarmen pequeño hace tres años atrás", asegura.

El bailaor protagonizó una lucha mediática contra su casera, que le acusaba de impagos en el piso en el que llevaba viviendo varios años. Finalmente y tras días de negociaciones, Canales abandonó la vivienda en marzo de 2025, dejando una deuda de 6.000 euros.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Rogelio Gómez, portavoz de la casera de Canales. Este confirma que técnicamente no fue desahuciado: "Llegamos a un acuerdo y se está riendo de todo el mundo".

Rogelio afirma que Canales no ha pagado nada y que, tras demandarles, ha perdido el juicio. "Es una desfachatez", asegura Rogelio.

El caso de Maricarmen ha revolucionado el país y se ha convertido en el símbolo de la crisis de la vivienda. Un símbolo con el que Antonio Canales dice sentirse identificado.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Jorge Cadaval

El marido de Jorge Cadaval le pide la mano por tercera vez en su 66 cumpleaños: "Me dejó descolocado"

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz, tras el archivo de su denuncia contra Omar Montes: "La jueza no recibió ni una sola prueba mía"

La Voz 2026, en directo: continúa la guerra entre los coaches en las Audiciones a ciegas

La Voz 2026, en directo: sigue minuto a minuto la cuarta noche de Audiciones a ciegas en Antena 3

Verónica Hidalgo
CASO VERÓNICA HIDALGO

Buenas noticias para Verónica Hidalgo: el juez desbloquea sus cuentas bancarias tras la detención de su marido

Canales
Hablamos con él

Portavoz de la casera de Antonio Canales, tras afirmar que "ha sido una Maricarmen": "Es una desfachatez"

Rosa
ÚLTIMA HORA

Rosa, detenida por la desaparición del joven de Ronda: "Se creen que yo sé algo"

Detienen a dos nuevas personas por la desaparición de Ronda, que se suman a las otras cuatro que ya están en libertad provisional. Una de ellas es Rosa, que acaba de ser puesta en libertad.

Mariflor
CRISIS DE VIVIENDA

Propietaria perjudicada por el 'decreto Maricarmen': "Hace 18 meses que no me pagan y no puedo recuperar mi casa"

El desahucio y la posterior muerte de Maricarmen Abascal han revolucionado el país, hasta el punto de que el Gobierno ha anunciado un adelanto electoral. También se ha aprobado el llamado 'decreto Maricarmen', que ha paralizado desahucios como el de la casa de Mariflor.

Antonio

Paralizan el desahucio de Antonio gracias al 'decreto Maricarmen': "Teníamos todo preparado para dormir en el coche"

Los carteles de los partidos

Así se vendieron Feijóo, Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz en las elecciones de 2023: ¿han cambiado?

¿Trompa o trompeta?: Carla reconoce que se “ha columpiado” y pierde 200 euros

¿Trompa o trompeta?: Carla reconoce que se “ha columpiado” y pierde 200 euros

Publicidad