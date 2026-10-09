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CRISIS DE VIVIENDA

Paralizan el desahucio de Antonio gracias al 'decreto Maricarmen': "Teníamos todo preparado para dormir en el coche"

La muerte de Maricarmen Abascal ha reavivado la tensión y la crispación en las calles, que continúan organizando protestas contra la crisis de la vivienda. Apenas unas horas después de su muerte, entraba en vigor un decreto que ya ha paralizado desahucios como el de Antonio.

Antonio

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Sara Sanz Navarro
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Hace dos semanas comenzaba en Madrid lo que ha desembocado en un adelanto electoral. El detonante era el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años a la que echaron de su casa tras 70 años viviendo en ella.

Aquel desahucio desató movilizaciones por todo el país y el Gobierno propuso unos decretos de vivienda que finalmente fueron rechazos en el Congreso. Un varapalo tras el que Pedro Sánchez anunció un adelanto electoral el próximo 29 de noviembre.

Beatriz Duro

Horas después de la muerte de Maricarmen, entraba en vigor un decreto de vivienda aprobado en la Diputación Permanente del Congreso. Un decreto que ha conseguido paralizar el desahucio de Antonio Carvajal, previsto para el 7 de octubre.

Antonio y su mujer pagaban regularmente su alquiler hasta el 2022, cuando una empresa inmobiliaria compró el piso. Desde entonces, se enfrentaron a una orden de desahucio y a constantes amenazas para abandonar el piso.

"Teníamos todo preparado para dormir en el coche", confiesa Antonio. Sin embargo, gracias a la entrada en vigor del 'decreto Maricarmen', ha logrado quedarse en casa. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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