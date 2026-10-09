La reina Letizia apuesta por lo seguro con un traje con el que la vimos por primera vez en 2022

La reina Letizia ha regresado de su viaje de Estado a Finlandia, junto al rey Felipe VI, y ya ha retomado su agenda. Este viernes, la Reina ha presidido el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2026, en Madrid, organizado la Confederación Salud Mental España, con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Fundación ONCE, este año bajo el lema: Haz match con tu salud mental.

La reina Letizia, en un acto en Madrid | Gtres

Para esta ocasión, y muy acorde al momento, la Reina ha vuelto a demostrar su estilo decantándose por un look working girl. Un traje que lució por primera vez en 2022, en verde botella y de Carolina Herrera.

El look de la reina Letizia | Gtres

Americana larga hasta la cadera con botones sencillos y solapas. Pantalón recto, que ha combinado con unos zapatos tipo Mary Janes. Un traje que ya hemos visto a la Reina en más ocasiones.

El look de la reina Letizia | Gtres

Doña Letizia ha ofrecido un discurso que, una vez más, ha sido muy aplaudido: "Es fácil entender el origen de ese malestar, pero todos vosotros, yo también, podemos hablar de muchas personas que no comprenden por qué tienen un ataque de pánico de camino al trabajo, por qué no consiguen pegar ojo, el alivio al autolesionarse o que se quieran quedar en la cama sin salir. Aparentemente en la vida de esas personas no hay nada traumático pero hay un sufrimiento que está ahí", ha reflexionado.