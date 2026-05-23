Sole Giménez sale al escenario enferma y se gana la ovación del jurado: “Yo estaba sufriendo”

Las tablas de Sole Giménez sobre el escenario solo se pueden ganar con años de experiencia regalando conciertos. Y es que, más allá de su impecable actuación de ‘Mi buen amor’ de Mon Laferte, la cantante demostró que no le falta un ápice de coraje saliendo al plató todavía enferma.

Ha sido Manel Fuentes el que ha revelado el “secretito” en torno al estado de salud de la concursante. “Normalmente, durante todos los años, siempre hay quién pasa por mejor semana o peor semana”, comenzaba el presentador: “Hoy Sole viene después de una semana complicada, malita, y lo que has hecho hoy, empezando dando la nota antes de que te la diera la banda, ha sido extraordinario”.

Así, Manel sacaba a la luz que Sole había estado enferma; aparentemente “constipada”. Lolita ha sido la primera en hablar y en rendirse a los pies de la cantante. “Me tienes impresionada desde el primer día”, le ha dicho con total sinceridad, dejando clara la dificultad de hacer lo que ha hecho sobre el escenario, más todavía “estando con antibióticos”.

Chenoa también se ha querido sumar a este homenaje. “Yo estaba sufriendo”, explicaba desde la mesa del jurado: “Porque qué capacidad de resolución cuando uno está mal, salir al escenario y hacer lo que has hecho tú”. Unas palabras que han arrancado la ovación de todos los allí presentes. ¡Revive este momento dando play al vídeo de arriba!