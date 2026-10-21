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ROBO SERGIO RICO

El botín que se llevaron los asaltantes de la casa de Sergio Rico: mínimo 600.000 euros entre joyas y relojes

El asalto a la casa de Sergio Rico y Alba Silva con su familia dentro ha conmocionado al panorama mediático. Un robo violento tras el que tuvieron que recibir asistencia médica y psicológica.

Sergio Rico

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El futbolista Sergio Rico y su pareja, Alba Silva, han sufrido un violento asalto en su casa de Sevilla. Ambos estaban cenando junto a sus dos hijos y la madre de la influencer, cuando cinco hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda.

Sergio Rico

Los asaltantes maniataron a Sergio Rico y amenazaron a su pareja y a su suegra para que les dieran todos los objetos de valor, dinero y joyas. Armados y usando la violencia, encerraron a la familia en el sótano y salieron de la urbanización encañonando al guardia de seguridad.

En total, los asaltantes se llevaron como mínimo 600.000 euros en joyas y relojes. "Solo dos de los relojes que se llevaron, cuesta cada uno 150.000 euros", afirma nuestra colaboradora Gema López.

La periodista sostiene que el asalto fue planificado al detalle, ya que los ladrones sabían perfectamente qué debían llevarse. "Los tenían fichados", señala Gema López.

Durante un momento del asalto, Alba Silva se rompió y comenzó a llorar, suplicando a los ladrones dos deseos: que no se llevasen su anillo de compromiso y otra joya con un valor sentimental muy alto. Dos deseos que los ladrones respetaron.

Tras el asalto, Sergio Rico y su pareja tuvieron que recibir asistencia médica y psicológica. No solo perdieron gran parte de su fortuna, sino que además sufrieron un episodio difícil de olvidar.

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