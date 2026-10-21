Adivina la canción... ¿Cuánto saben los talents de La Voz sobre sus coaches?

Los talents de La Voz 2026 han demostrado su talento sobre el escenario, pero... ¿cuánto saben realmente sobre sus coaches? Hemos querido ponerles a prueba con un divertido reto llamado 'Adivina la canción'.

A través de una serie de pistas, los aspirantes a ganar esta edición han tenido que descubrir algunas de las canciones de Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi, demostrando cuánto conocen el repertorio de los cuatro artistas.

Un juego en el que la música ha vuelto a ser la gran protagonista, pero esta vez con los talents al otro lado del reto. ¿Habrán sido capaces de reconocer todas las canciones de sus coaches? ¡Dale al play y descubre cómo se han desenvuelto los talents de La Voz en nuestro test musical!