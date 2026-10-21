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Adivina la canción... ¿Cuánto saben los talents de La Voz sobre sus coaches?

Los aspirantes a ganar La Voz 2026 se han enfrentado a un divertido test en el que han tenido que adivinar las canciones de Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi.

Adivina la canción... ¿Cuánto saben los talents de La Voz sobre sus coaches?

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Los talents de La Voz 2026 han demostrado su talento sobre el escenario, pero... ¿cuánto saben realmente sobre sus coaches? Hemos querido ponerles a prueba con un divertido reto llamado 'Adivina la canción'.

A través de una serie de pistas, los aspirantes a ganar esta edición han tenido que descubrir algunas de las canciones de Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi, demostrando cuánto conocen el repertorio de los cuatro artistas.

Un juego en el que la música ha vuelto a ser la gran protagonista, pero esta vez con los talents al otro lado del reto. ¿Habrán sido capaces de reconocer todas las canciones de sus coaches? ¡Dale al play y descubre cómo se han desenvuelto los talents de La Voz en nuestro test musical!

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