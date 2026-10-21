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Vecinas de Pego (Alicante) piden ayuda a las Administraciones tras la DANA Adam: "Estamos abandonados"

La DANA Adam ha dejado pérdidas millonarias en zonas del Levante de nuestro país. En Pego, uno de los epicentros de la DANA, los vecinos piden ayuda para recuperarse de los estragos de la riada.

Pego

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La DANA Adam ha durado apenas 48 horas, pero ha dejado pérdidas millonarias. En municipios de Valencia o Alicante han llegado a caer 700 litros por metro cuadrado, destrozando viviendas y llenando de lodo calles que ahora limpian los voluntarios sin descanso.

Algunos pueblos continúan aislados por el agua y otros van recuperando los suministros poco a poco. Estragos de una DANA de la que los vecinos tardarán un tiempo en recuperarse.

Pego, un municipio de Alicante, ha sido uno de los puntos más afectados por el temporal. Allí, los vecinos piden ayuda a las Administraciones para hacer frente a las pérdidas. "Estamos abandonados, el acceso está encharcado", afirman unas jóvenes voluntarias.

Las viviendas de Pego se encuentran completamente anegadas, generando malos olores y una imagen que preocupa especialmente. "Enseguida se va a contaminar todo y va a ser desastroso", afirman, "hay animales muertos, tenemos un vecino que se le han muerto 100 ovejas".

La DANA Adam se marcha, pero no lo hacen sus consecuencias. Unos estragos ante los que los vecinos se ven sobrepasados.

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