Candela Serrat y Fran Perea se acuerdan de Rosa: desvelan su relación con la ganadora de Pasapalabra

Hace ya más de ocho meses que Rosa conquistó el mayor bote en toda la historia de Pasapalabra. Aunque dejó de concursar entonces, sigue muy presente en la memoria de quienes compartieron con ella tantas tardes, más de 300. Así lo han demostrado Candela Serrat y Fran Perea, que de forma improvisada han recordado a la gallega.

Candela ha recordado que sus tres pasadas visitas a Pasapalabra fueron junto a Rosa. De hecho, estuvo en el debut de la concursante. Y ha confesado que continúa en contacto con ella “con mucho cariño”. Al igual que ella, Fran Perea mantiene el vínculo. “Vino a verme al teatro hace poco”, ha contado.

En la conversación se ha constatado que Rosa ha sabido mantener la amistad con muchos de los invitados que la acompañaron en su camino hacia el bote y que trascendió las grabaciones. Y no sólo con los famosos: Roberto Leal ha contado la complicidad especial que la gallega mantiene con el equipo del programa. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!