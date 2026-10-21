Esta noche, Susanna Griso estará en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Susanna Griso, una de las periodistas y presentadoras más reconocidas de nuestro país. La conductora de Espejo Público visita el programa para charlar con Pablo Motos sobre la actualidad política y social, así como sobre algunos de los acontecimientos que están marcando la agenda informativa tanto dentro como fuera de España.

Durante la entrevista, Susanna Griso compartirá su visión sobre los principales asuntos de actualidad y repasará algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional. Además, la periodista mostrará su lado más personal y compartirá algunas anécdotas de sus años delante de las cámaras.

Sobre ella:

Susanna Griso es una de las periodistas más reconocidas de la televisión española. Tras desarrollar parte de su carrera en los informativos de Antena 3, en 2006 se puso al frente de Espejo Público, el programa matinal de actualidad que continúa presentando y con el que se ha consolidado como uno de los rostros más populares de la cadena.