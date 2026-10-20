¡Un camino de fuego en El Hormiguero!: Marron incendia el plató y lo llena de color

Marron ha irrumpido en el plató de El Hormiguero con la intención de sorprender a dos actrices de la talla de Leonor Watling y Lucía Caraballo. Desde luego, la tarea no es sencilla; sin embargo, si hay alguien capaz de conseguirlo, ese es él con sus experimentos.

A pesar del miedo que le da a Lucía el fuego, Marron se ha propuesto hacer el llamado "camino del fuego". Para ello, ha colocado una serie de láminas en el plató y, con la ayuda de Miguel Gálvez, ha puesto en marcha los engranajes de su última locura.

Gálvez se ha impregnado en un gel compuesto por acetato de calcio, agua y etanol. Acto seguido, el colaborador de El Hormiguero ha caminado sobre una sustancia en llamas formada por ácido bórico y cloruro de litio.

A pesar de lo resbaladizo que resultaba el gel, Gálvez ha superado la prueba y, con ella, las expectativas de las dos actrices que observaban alucinadas cómo el fuego iba conquistando el suelo del plató. Todo ello concluyendo con una espiral que, si bien ha dado algunos problemas a la hora de completarse, ha sido el broche de oro del experimento. Es más, en los ensayos la magia era todavía más increíble, donde se ha formado un tornado al final del recorrido del fuego.

"Es súper bonito el color", ha comentado Watling cuando la gama cromática iluminaba el lugar. Un verdadero espectáculo que, efectivamente, ha hecho de la ciencia todo un arte.