¿Quién está sufriendo más por la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey? Carmen Lomana desvela su conversación con el torero

La ruptura de Tana Rivera y Roca Rey sigue dando que hablar. Después de seis meses de relación, la pareja ha tomado caminos separados, aparentemente por la presión mediática que rodeaba al torero.

En medio de los rumores que relacionaban a Roca Rey con otra mujer en Pamplona, Carmen Lomana ha asegurado en Y ahora Sonsoles que el diestro no tiene una nueva ilusión. Además, tras conversar con él, ha compartido su impresión sobre cómo está viviendo la separación y ha señalado a Tana como la parte más afectada: "Quien sí creo que está triste es Tana".