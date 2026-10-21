El truco de Karlos Arguiñano para preparar un marmitako de salmón jugoso y con un caldo espeso

Karlos Arguiñano ha preparado en Cocina abierta una deliciosa receta de marmitako de salmón, una alternativa al clásico guiso de bonito que puede elaborarse durante todo el año. El plato combina patatas, pimientos, tomate, vino blanco y pulpa de pimiento choricero.

Para conseguir un resultado perfecto, el cocinero recomienda cascar las patatas en lugar de cortarlas, favoreciendo que suelten almidón y espesen el caldo. Además, incorpora el salmón al final de la cocción y lo deja reposar cinco minutos con el fuego apagado para que termine de hacerse con el calor residual.