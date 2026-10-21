"Igual no hay segunda parte con él": Leonor Watling y Lucía Caraballo desvelan sus mayores red flags

El Hormiguero ha arrancado otra semana por todo lo alto con la visita de dos grandes actrices de nuestro país. Leonor Watling y Lucía Caraballo se han sentado junto a Pablo Motos para presentarnos la última película en la que han trabajado juntas.

Después de hablarnos de los hurtos más curiosos que han cometido y de hablarnos de la película, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a las dos actrices a su divertido juego ¿Red flag o green flag?.

Leonor Watling y Lucía Caraballo han estado de acuerdo en que mirarse los mocos del pañuelo en una primera cita es una clara red flag, pero si se quita los zapatos para estar más cómodo, no les parece mal. "Yo haría lo mismo", ha asegurado Lucía. ¿Habrán coincidido en todas sus respuestas? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!