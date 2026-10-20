EL HORMIGUERO
¿Es capaz Leonor Watling de intimidar con una mirada? La actriz desvela el superpoder de su familia
Leonor Watling ha explicado a Pablo Motos que no se considera una persona intimidante, aunque en su familia hay auténticos expertos en conseguir que los demás obedezcan con una sola mirada.
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Pablo Motos ha puesto en duda que Leonor Watling no imponga cuando se enfada. El presentador le ha recordado que, aunque ella asegura que no intimida a nadie, su mirada cuando pone cara de pocos amigos puede decir mucho más de lo que cree.
La actriz ha explicado que en su familia hay expertos en conseguir que los demás obedezcan. "Yo vengo de una familia que tiene el superpoder de mirarte y hacerte querer morirte en ese instante", ha contado entre risas.
Leonor ha mencionado a su hermana, a su padre y hasta a su sobrina Manuela, que, según ha explicado, ya mostraba esa habilidad cuando era un bebé. La actriz también ha reconocido que a ella no siempre le funciona igual: cuando intenta hacerse respetar, hay quien incluso le recuerda que no es la persona que aparece en televisión.
Durante la entrevista, Leonor ha reconocido que en su nueva película sí parece imponer, aunque ha atribuido ese efecto al uniforme que lleva su personaje. Pablo Motos, sin embargo, ha insistido en que quizá esté acostumbrada a compararse con una familia especialmente intimidante. ¡Revive este momentazo!
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