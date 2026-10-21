Eduardo Rubiño, ante las defensas a Vox: "No ha matado a nadie como umbral de lo aceptable define el debate en el que estamos"

Javier Milei aterriza en España este miércoles para mantener reuniones de calado político, en un momento de especial relevancia para nuestro país, coincidiendo con el periodo electoral en marcha y con la cita con las urnas fijada para el 29 de noviembre. Sin embargo, llama la atención que el líder de Vox, Santiago Abascal, no acuda a fotografiarse con el mandatario argentino, pese a que en otras ocasiones ambos se han mostrado juntos y han evidenciado su afinidad política.

"¿Qué Vox concurre a las elecciones? ¿El que se fotografiaba con Milei o el de ahora?". Susanna Griso planteaba estas preguntas ante la ausencia de Abascal, una decisión que, según apuntaba, "interesa a Vox". En este contexto, recordaba que el líder de Vox respaldó anteriormente discursos del argentino contra los derechos LGTBI y en los que cuestionaba los derechos de las mujeres.

"Vox comparte punto por punto agenda electoral con Milei"

La periodista Marta Gómez Montero considera que hay que darle a Abascal "el beneplácito de la duda". Ante esta afirmación, el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, reaccionaba de inmediato: "Vox comparte punto por punto agenda electoral con Milei".

"Leete el programa electoral de Vox", respondía a Rubiño el empresario Marcos de Quinto, quien aseguraba que la formación había "mutado".

Sin embargo, el portavoz de Más Madrid considera que, más bien, Vox "se ha puesto una piel de cordero" e intenta disimular sus posiciones. Para él, las declaraciones del dirigente argentino y las de Abascal en numerosas ocasiones son comparables. Una opinión que no comparte De Quinto, quien insiste en que "no tienen nada que ver".

"¿Han seguido y han matado a algún homosexual?"

En medio de este rifirrafe, la periodista Mariló Montero señalaba que Vox gobierna en varias comunidades autónomas junto al PP. "¿Han seguido y han matado a algún homosexual? ¿Están prohibiendo el aborto? ¿Están vulnerando las leyes democráticas?", preguntaba a Rubiño. Asimismo, cuestionaba "el drama de que va a llegar la ultraderecha con los fachas a perseguir a gays y lesbianas" y sostenía que ese escenario es falso.

"Están gobernando en paz y serenidad", defendía Montero.

"No ha matado a nadie como umbral de lo aceptable define los términos del debate en el que estamos", concluía Rubiño con sarcasmo, manteniendo sus discrepancias sobre la legitimidad de Vox.

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