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El juez Villegas, sobre la bronca entre el Constitucional y el Supremo: "Es un atentado contra la separación de poderes"

Ante las recientes discrepancias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, el juez Jesús Manuel Villegas explica las diferencias entre ambos órganos y qué supone este enfrentamiento.

El magistrado Villegas

El juez Villegas critica la bronca entre el Constitucional y el Supremo

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Anna Martín
Publicado:

La aplicación de la amnistía al delito de malversación del 'procés' ha desembocado en un cruce de acusaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional con escasos precedentes.

El juez Jesús Manuel Villegas interviene en el programa para analizar el enfrentamiento entre ambos órganos, que califica de "un atentado contra la separación de poderes".

"Los magistrados del TC no son jueces", sostiene Villegas, quien señala que sus miembros son cargos elegidos por el Parlamento, aunque ejerzan sus funciones mediante procedimientos propios del ámbito judicial. Además, cuestiona su origen político y niega que puedan situarse por encima del Supremo. A su juicio, el Constitucional debería intervenir únicamente cuando se vulneren derechos fundamentales o cuando una ley pueda ser inconstitucional.

"Es un tribunal que tiene un pecado original de contaminación ideológica"

Ante este choque, el magistrado considera que se buscan excusas para revisar las decisiones del Supremo. "Hacen lo que les da la gana", se queja. Asimismo, recuerda que la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, de la que es secretario, ha interpuesto un recurso ante instancias europeas contra estas actuaciones. "Se están atentando las bases de la democracia cuando los tribunales legítimos se suplantan por uno político", afirma.

En este contexto, Villegas considera que, frente a la actual composición del Constitucional, cualquier otro tribunal parecería conservador debido a su "politización", y asegura que está alineado con los intereses del Gobierno. No obstante, rechaza que se trate de un fenómeno reciente: "Es un tribunal que tiene un pecado original de contaminación ideológica".

Villegas advierte de que "el tristísimo espectáculo que estamos contemplando" merma la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

¿Ley de Nietos? Sí o no

Este enfrentamiento se produce, además, cuando está previsto que el pleno del Constitucional se pronuncie sobre la ley de nietos. Villegas sostiene que, "con la ley en la mano", el tribunal no debería admitir el recurso del Defensor del Pueblo contra la resolución del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por dicha ley.

El juez considera que, a tenor de los antecedentes de Cándido Conde-Pumpido, la resolución podría decantarse a favor del Gobierno. Sin embargo, recuerda que "parece que hay magistrados que tienen dignidad y ponen la razón jurídica por encima de la política". Una circunstancia que, a su juicio, deja un rayo de esperanza.

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