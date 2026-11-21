Jorge Fernández y Laura Moure salen vestidos de gala al plató de La ruleta de la suerte noche. La ocasión bien lo merece porque el programa trae, como la propia Laura explica, “premios espectaculares”.

La edición habitual continúa de lunes a domingo en Antena 3; sin embargo, este formato apuesta fuerte y trae gajos con muchísimo dinero. De hecho, el presentador no puede evitar hablar de la casilla de 100.000€, a la que define como “el broche perfecto” para los concursantes.

¿Cuánto se llevarán los nuevos participantes? Descúbrelo esta noche, a partir de las 22 horas, en Antena 3.