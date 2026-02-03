Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

Pescadores incapaces de salir a faenar con el temporal: "Los productos empiezan a estar muy caros, casi como en Navidad"

El temporal y la sucesión de borrascas están afectando especialmente a la economía. Agricultores, ganaderos y barcos, entre otros, no pueden salir a faenar, lo que provoca consecuencias directas en el mercado.

Pescador

Publicidad

El tren de temporales que vive nuestro país desde hace un par de semanas no solo está causando destrozos y desalojos, también hay negocios enteros, desde los agricultores hasta los pescaderos de mercado, afectados por las lluvias.

Sauro es patrón de barco y es incapaz de salir a faenar con este tiempo. Según nos cuenta, las pérdidas por no pescar en una semana están entre los 4.000 y los 8.000 euros y al día, de entre 1.000 y 1.500 euros.

Estas pérdidas hacen que llegue menos pescado al mercado y el poco llega está más caro. "Los mercados empiezan a estar un poco desabastecidos y productos muy caros, casi como en Navidad", señala Sauro.

Pescadores como Sauro no recuerdan un temporal similar desde hace 40 años: "Esto no lo hemos visto jamás". Un temporal por el que llegan a jugarse la vida y que está afectando gravemente a los mercados.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pescador

Pescadores incapaces de salir a faenar con el temporal: "Los productos empiezan a estar muy caros, casi como en Navidad"

Compartir piso con 12 personas

La insuficiente pensión de Begoña la obliga a compartir piso con 12 personas: "Nunca me imaginé que tendría esta forma de vivir"

Madre a favor

Madre a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años: "Para mí llegó tarde, mi hija estaba obsesionada"

Gritos Esteso
Última hora

Gritos de indignación en el funeral de Fernando Esteso: "¡Una vergüenza que no haya venido aquí un político!"

Alfredo
Última hora

Alfredo, desalojado por la alerta extrema por lluvias en Andalucía: "Tengo miedo de lo que me pueda encontrar"

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”
Se sinceran

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

La familia ha explicado lo que han aprendido de los otros miembros durante su aventura por el país del sol naciente. No te pierdas las respuestas más sinceras de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en El capitán en Japón.

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"
El sábado a las 22:00 horas

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Dos nuevas parejas de concursantes tratarán de conservar el millón de euros que se encontrarán nada más salir al plató.

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra

La infanta Cristina.

Pilar Vidal: "La infanta Cristina no ha superado lo que le hizo Iñaki Urdangarin y sus padres tampoco se lo perdonan"

Juan José Ballesta

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida

Publicidad