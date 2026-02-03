Lo vemos
Pescadores incapaces de salir a faenar con el temporal: "Los productos empiezan a estar muy caros, casi como en Navidad"
El temporal y la sucesión de borrascas están afectando especialmente a la economía. Agricultores, ganaderos y barcos, entre otros, no pueden salir a faenar, lo que provoca consecuencias directas en el mercado.
El tren de temporales que vive nuestro país desde hace un par de semanas no solo está causando destrozos y desalojos, también hay negocios enteros, desde los agricultores hasta los pescaderos de mercado, afectados por las lluvias.
Sauro es patrón de barco y es incapaz de salir a faenar con este tiempo. Según nos cuenta, las pérdidas por no pescar en una semana están entre los 4.000 y los 8.000 euros y al día, de entre 1.000 y 1.500 euros.
Estas pérdidas hacen que llegue menos pescado al mercado y el poco llega está más caro. "Los mercados empiezan a estar un poco desabastecidos y productos muy caros, casi como en Navidad", señala Sauro.
Pescadores como Sauro no recuerdan un temporal similar desde hace 40 años: "Esto no lo hemos visto jamás". Un temporal por el que llegan a jugarse la vida y que está afectando gravemente a los mercados.
