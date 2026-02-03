Nos lo cuenta
Alberto Gutiérrez, el cuarto español en viajar al espacio: "Mi gran preocupación era que arriba no había baño"
Es el cuarto español en viajar al espacio, pero el primero que lo hace como turista. Un viaje millonario, pero que asegura que ha valido cada céntimo.
Viajar al espacio es el sueño de muchos, aunque poco a poco son más las personas que pueden cumplirlo. Alberto Gutiérrez es uno de ellos y se ha convertido en el cuarto español en hacerlo y el primero en viajar como turista, ya que le precedieron dos astronautas y Jesús Calleja.
El viaje, de valor millonario, duró apenas 10 minutos, 3 de ellos de ingravidez, pero asegura que fue una de las experiencias más valiosas de su vida. "Todo es impresionante, pero si me quedo con algo es con la vuelta a la Tierra", nos cuenta Alberto.
Tres días antes del viaje comenzó la preparación, en la que Alberto aprendió a meterse en la cápsula, abrocharse el cinturón y descubrir cómo le afectaría la gravedad. Un momento en el que vio la preparación que había y cuando se le disiparon todos los miedos: "No hice testamento antes de ir, tengo mucha confianza".
Tal era su tranquilidad, que la mayor preocupación de Alberto era hacerse pis. "Arriba no hay baño, en el cohete", confiesa, "seguro que todos íbamos pensando en lo mismo".
Hoy, Alberto no solo ha cumplido un sueño, sino que también ha hecho historia. Diez minutos y millones de sensaciones que se quedarán en su memoria para siempre.
