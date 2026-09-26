“A veces, querer es dejar ir”: Melendi aconseja a Enrique irse con Mika

Enrique había conseguido convencer a Mika y Melendi en las Audiciones a ciegas. Los coaches no lo han dudado y se han lanzado hacia el talent tras escucharle su preciosa versión de ‘O mío babbino caro’ en lo que ha sido un perfil ciego espectacular.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando era el turno de Melendi de intentar convencer al recién llegado. Lejos de bloquear a su compañero como Eva González vaticinaba, el coach ha hecho una fuerte candidatura en su favor.

“A veces, querer es dejar ir”, ha dicho el cantante asegurándole a Enrique que, por su estilo musical, encajaría mejor en el equipo de Mika que en el suyo. ¡No te lo puedes perder!