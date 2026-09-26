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“A veces, querer es dejar ir”: Melendi aconseja a Enrique irse con Mika

El coach ha perdido la oportunidad de sumar al talent a su equipo por hacerle un favor.

“A veces, querer es dejar ir”: Melendi aconseja a Enrique irse con Mika

“A veces, querer es dejar ir”: Melendi aconseja a Enrique irse con Mika

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Enrique había conseguido convencer a Mika y Melendi en las Audiciones a ciegas. Los coaches no lo han dudado y se han lanzado hacia el talent tras escucharle su preciosa versión de ‘O mío babbino caro’ en lo que ha sido un perfil ciego espectacular.

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Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando era el turno de Melendi de intentar convencer al recién llegado. Lejos de bloquear a su compañero como Eva González vaticinaba, el coach ha hecho una fuerte candidatura en su favor.

“A veces, querer es dejar ir”, ha dicho el cantante asegurándole a Enrique que, por su estilo musical, encajaría mejor en el equipo de Mika que en el suyo. ¡No te lo puedes perder!

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