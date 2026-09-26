En la tertulia
Nuria Roca desvela por qué actor famoso dejaría a Juan del Val: “Allá que voy”
La colaboradora no ha tenido pelos en la lengua para confesar su fantasía, ¡contando con la aprobación de Juan del Val!
Publicidad
Durante la última tertulia de actualidad de El Hormiguero, Pablo Motos ha comentado con sus colaboradores una de las últimas estafas que están a la orden del día: una mujer de 63 años estuvo a punto de dejar a su marido porque creía que Enrique Iglesias estaba enamorado de ella.
Este tema ha provocado en Pablo Motos una duda que no ha duda en preguntarle a Nuria Roca: “¿Te fugarías con algún famoso? Que no sea Juan del Val…”. La colaboradora quería contestar, pero a la vez no, mientras poco a poco se va ruborizando.
Ella lo ha catalogado como una “obviedad”, pero Nuria Roca ha desvelado que si Jacob Elordi le llama, “allá que voy”, dice la tertuliana… ¡y contando con la aprobación de su marido! “Y yo te digo vete”, le reconoce entre risas Juan del Val.
Esta revelación ha abierto la puerta a una futura entrevista del actor de moda en El Hormiguero, y Nuria Roca no contempla perderse ese programa e iría a verlo personalmente.
Pablo Motos ha recordado cuando Harrison Ford visitó El Hormiguero, y es que el actor es el amor platónico de su esposa. El presentador contó cómo vivió su mujer esta experiencia: “Parecía un muñeco de cera”, reconoce entre risas Pablo Motos. ¡Dale al play y descúbrelo todo en el vídeo!
Publicidad