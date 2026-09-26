Laura Moure y Jorge Fernández vuelven a La ruleta de la suerte noche con los gajos más espectaculares

La ruleta de la suerte noche no cambia solo el horario del programa habitual (que sigue en su emisión convencional), sino que también trae premios absolutamente increíbles, capaces de cambiar la vida de los concursantes en un abrir y cerrar de ojos.

Estos concursantes, que tal y como explica Laura Moure “vienen a pasárselo muy bien”, pondrán a prueba su puntería en la ruleta y su habilidad para resolver paneles con la certeza de que la recompensa bien merece la pena. Porque hay “gajos espectaculares y sobre todo El Gajo: El de 100.000€”, comenta Jorge Fernández.

La emoción y la diversión están a punto de darse la mano en una nueva edición de la ruleta más especial. ¿Cuánto dinero conseguirán acumular los tres nuevos concursantes? ¡No te pierdas La ruleta de la suerte noche a las 22 horas en Antena 3!