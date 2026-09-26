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Mejores momentos | 25 de septiembre

El amargo error de Moisés ante David: se sabía la palabra pero no la dijo por “pensar que era más difícil”

Al concursante riojano le salió mal la jugada: se confió demasiado ante David y este error le manda a la Silla Azul.

Moisés Laguardia

El amargo error de Moisés ante David: se sabía la palabra pero no la dijo por “pensar que era más difícil”

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Julián López
Julián López
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En el último AlaZ de Pasapalabra hemos vivido, probablemente, la victoria más épica del programa. Moisés y David llegaban empatados a aciertos en los últimos segundos, pero el barcelonés contaba con un error.

Cuando Moisés se plantó, obligó a David a jugársela, logrando un acierto in extremis que le daba la victoria y mandaba al riojano a la Silla Azul.

¿La victoria más épica de la historia? David se impone a Moisés en AlaZ… ¡en el último segundo!

¿La victoria más épica de la historia? David se impone a Moisés en AlaZ… ¡en el último segundo!

Una jugada arriesgada que pudo haber salido bien para él, pero que desembocó en una dolorosa derrota que pudo haber evitado por completo. Pues Moisés ha escuchado la resolución de las cuatro letras que dejó sin responder, y le ha llamado especialmente la atención una de ellas.

Su cara de asombro era difícil de ocultar, pues entre las cuatro que no había contestado había una que sí se sabía. “Pensaba que era más difícil”, reconocía con sorpresa Moisés.

Al final, todo suma y todo resta: la posibilidad de fallar ahí estaba, y el riojano optó por asegurar un marcador sin fallos, seguramente sin esperar que su compañero de atril lograría una épica que no figuraba en los libros. ¡Dale al play y no te pierdas este momento en el vídeo de arriba!

Una duda de Moisés… ¡que es la pera!: ¿romperá el empate con David en AlaZ?

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