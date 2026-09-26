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En La ruleta de la suerte

El trabajo deseado de Brian que se hizo realidad: así fue su casting improvisado para sustituir a Laura Moure

Fue concursante de un especial de Navidad, y lo que comenzó entre risas y bromas ha acabado siendo realidad.

Brian

El trabajo deseado de Brian que se hizo realidad: así fue su casting improvisado para sustituir a Laura Moure

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Julián López
Julián López
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Esta semana hemos tenido un relevo muy especial en La ruleta de la suerte. Laura Moure está disfrutando de la pequeña Zoe y, durante su baja de maternidad, el programa ha necesitado a alguien que se ponga delante del panel de La ruleta.

El escogido ha sido Brian, un joven que pasó como concursante en un programa especial de Navidad, y que demostró su amor y pasión por el programa, pidiéndole a Laura que le dejase protagonizar algún panel.

Y como en La ruleta de la suerte se cumplen los sueños, Jorge Fernández le dio permiso para compartir escenario con Laura Moure en uno de los paneles. ¡Y lo hizo espectacular!

Es cierto que Brian lo pidió de una manera más cómica, que si Laura necesitaba algún descanso, contasen con él. Y quién le iba a decir que, unos meses después, se haría realidad su trabajo soñado.

En su debut en La ruleta de la suerte sustituyendo a Laura Moure hemos recordado aquel momentazo en el especial de Navidad, en el que expresaba ese deseo que acabaría cumpliendo por tiempo reducido aquel día, y que serviría como un casting improvisado y en directo para cubrir a Laura durante un tiempo.

¡Dale play al vídeo de arriba para ver a Brian y Laura juntos frente al panel de La ruleta!

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