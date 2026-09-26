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“Es lo más feo que me han hecho nunca”: el pique entre Lola Índigo y Pablo López por un bloqueo

El coach ha impedido a Lola luchar por Karim después de verla entusiasmada con la actuación del talent.

“Es lo más feo que me han hecho nunca”: el pique entre Lola Índigo y Pablo López por un bloqueo

“Es lo más feo que me han hecho nunca”: el pique entre Lola Índigo y Pablo López por un bloqueo

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Karim ha llegado al escenario de La Voz dispuesto a conquistar a los coaches y su actuación ha provocado que Pablo López y Lola Índigo se girasen. Sin embargo, entre risas y sin que Lola se lo esperase, Pablo ha decidido jugar una de sus cartas.

Karim, talent de La Voz

Karim arrasa en La Voz y Pablo juega todas sus cartas para llevárselo: “Tenía que luchar por ti”

El coach ha pulsado el botón del bloqueo y ha dejado a Lola sin ninguna opción de sumar a Karim a su equipo. La artista se ha tomado la situación con humor, aunque no ha dudado en dejar claro lo poco que le ha gustado el movimiento de su compañero.

“Es lo más feo que me han hecho nunca”, ha bromeado Lola Índigo, que además ha lanzado una advertencia a Pablo: se vengará. ¡La guerra entre coaches está más viva que nunca!

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