Teresa Viejo explica cómo se construían las portadas de Interviú: "Podíamos debatir horas y horas"

Teresa Viejo ha explicado en La Mesa cómo se trabajaban las portadas de Interviú y ha destacado que detrás de ellas había un proceso de selección y debate entre diferentes propuestas.

"Tenía un equilibrio muy específico"

Viejo ha señalado que una portada tenía que contar con un tema suficientemente relevante como para que posteriormente pudiera ser recogido por otros medios.

"Eso no surgiera de una forma espontánea, tenía un equilibrio muy específico entre un tema de portada que fuera suficientemente sustancioso como para que se replicara después en otros medios de comunicación", ha explicado.

Además, ha señalado que buscaban temas que pudieran encajar con lo que denominaban "el pueblo, las historias de pueblo", que, según ha indicado, "siempre tenía un resultado estupendo".

"Jugábamos con los dobles sentidos en los titulares"

La periodista también ha recordado el trabajo que había detrás de los titulares. "Jugábamos con los dobles sentidos en los titulares, podíamos debatir horas y horas y horas antes de elegir en qué lugar posicionábamos la frase", ha contado.

Viejo ha explicado que en las reuniones de portada colocaban "en un corcho un número sustancioso de opciones de portada" y que el debate podía ser "larguísimo": "Este no... Mira, en esta posición, busquemos esta otra. O sea, que no era sencillo".