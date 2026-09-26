Kika conquista a Lola Índigo y Melendi… ¡pero ella quiere irse con Mika!

Kika ha llegado al escenario de La Voz dispuesta a conquistar a los coaches y lo ha conseguido. Su actuación ha provocado que Lola Índigo y Melendi pulsasen el botón y se girasen para luchar por la talent portuguesa.

Sin embargo, cuando ha llegado el momento de elegir equipo, Kika ha sorprendido a todos al confesar que quería irse con Mika. Lo más curioso es que la talent no se había dado cuenta de que el coach no había pulsado su botón.

La situación ha provocado las risas de todos y Mika se lo ha tomado con mucho humor. El coach ha asegurado que se trata del “mejor halago” que le han hecho nunca y ha bromeado con su particular mala suerte: siempre pulsa y no le eligen y, para una vez que no pulsa… ¡le eligen!

Finalmente, Kika ha tenido que elegir entre Lola Índigo y Melendi, los dos coaches que sí se habían girado para intentar hacerse con su voz. ¡Menudo momentazo!