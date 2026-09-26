Pepa Aniorte y Marina Orta ponen a prueba sus conocimientos musicales en el reto más divertido de Sueños de libertad

Durante algunos meses vimos a Manuela y Paula vivir una historia de altibajos en la casa De la Reina para luego llevarse a ls mil maravillas. Pero ¿sabías que Pepa Aniorte y Marina Orta, las actrices que dan vida a estos personajes, tienen otra cosa en común?

Ambas intérpretes comparten su pasión por la música y el cante: sin ir más lejos, Pepa Aniorte fue concursante de la sexta edición de Tu cara me suena y Marina Orta presume de una dulce voz en sus redes sociales.

Hemos querido poner a prueba sus dotes musicales con un divertido test en el que tendrán que adivinar qué canción se esconde detrás de tres emojis: ¡las risas estás aseguradas!

¿Te atreves a participar y competir contra Pepa Aniorte y Marina Orta? ¡Haz clic en el vídeo y ponte a prueba!

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