Begoña Villacís se pronuncia sobre la polémica del voto por correo: "España tiene un proceso bastante garantista"

Lo que comenzó como una protesta vinculada a un caso concreto de vivienda ha acabado teniendo consecuencias políticas de gran alcance. El desahucio de Maricarmen marcó el inicio de una cadena de movilizaciones que, semanas después, ha desembocado en la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

A raíz de esta nueva convocatoria electoral, varios miembros del Partido Popular, entre ellos Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, han puesto en duda el voto por correo. Estos han pedido garantías, algo que para otros partidos ha sido un ataque hacia la democracia.

Begoña Villacís, exvicepresidenta de la Comunidad de Madrid, ha querido pronunciarse acerca de la polémica. Esta ha despejado las dudas y ha asegurado que el sistema que hay en España de voto por correo es garantista.

"España ha ido a lo mas costoso, que es hacerlo en papel, pero a lo más seguro y a lo más garantista", asegura Begoña Villacís. ¡No te pierdas su opinión al completo en el vídeo de arriba!