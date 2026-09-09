Begoña Villacís, tras la confirmación de que el CNI avisó de la entrada masiva en Ceuta: "Margarita Robles dijo la verdad"

Los días 30 y 31 de julio, Ceuta vivía la entrada masiva de 80.000 migrantes. Hoy, más de un mes después, el Gobierno aún no ha dado respuesta a una crisis que continúa llenando las calles de la ciudad autónoma de tensión.

El Gobierno español ha desclasificado ciertos documentos en los que se evidencia, por ejemplo, que el CNI avisó de la entrada masiva que se produciría los días 30 y 31 de julio. "Hubo una comunicación expresa, concreta y nítida el día de antes a las 13:52 horas", afirma nuestro compañero Carlos Quílez.

Con esta prueba, se confirma también la defensa que la ministra Margarita Robles hizo desde el principio del CNI. Esta fue la única que decía que el CNI "hizo su trabajo" e "informó en tiempo y forma".

"Era sabido que Margarita Robles dijo la verdad", afirma Begoña Villacís, colaboradora del programa y exvicealcaldesa de Madrid, "un gobierno no debería defenderse machando a uno de sus servicios de inteligencia, que es de los mejores de Europa".

La tensión y la inseguridad en las calles aumenta por momentos y los ceutíes se plantan. ¿Lograrán en algún momento la respuesta del Gobierno?

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