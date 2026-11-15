A las 22:00
Zeynep acepta la propuesta de matrimonio de Serhat, esta noche en El secreto
La profesora se da cuenta de que la única forma que tiene de adoptar a Kader pronto es casándose con el empresario.
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Al darse cuenta de que Zeynep tenía muy pocas opciones de adoptar a Kader por ser una mujer soltera, Serhat la sorprendió proponiéndole que se casase con él para acelerar el proceso y recuperar a la pequeña.
Después de asimilar esta propuesta, Zeynep ha entendido que casarse con Serhat es lo mejor que puede hacer. “No será un matrimonio real, ¿verdad?”, le pregunta la joven al empresario un poco preocupada.
Serhat le deja claro que ya cometió un error esa vez y que esto lo hace porque sabe que Kader no podría tener una mejor madre que Zeynep. A pesar de ser fruto de la infidelidad de Berrak, el empresario también le ha cogido cariño a la pequeña.
“Solo tenemos que estar casados hasta el final del proceso”, le explica Serhat a Zeynep para que termine de decidirse. Los dos llegan a un acuerdo: se casarán cuando antes y se divorciarán cuando la adopción sea oficial.
¿Cómo reaccionará su entorno ante este compromiso? ¿Podrá regresar Kader pronto al lado de Zeynep? ¡No te pierdas un nuevo capítulo de El secreto, esta noche a partir de las 22:00 en Antena 3!
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