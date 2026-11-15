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Mejores momentos | Batalla de ganadores

“Me ha hecho temblar”: Vanesa Martín se levanta para abrazar a Marta tras escuchar su canción

La quinta coach no ha podido contener la emoción al escuchar a la talent de Melendi interpretando uno de sus temas y ha querido acercarse a ella para darle un abrazo.

“Me ha hecho temblar”: Vanesa Martín se levanta para abrazar a Marta tras escuchar su canción

“Me ha hecho temblar”: Vanesa Martín se levanta para abrazar a Marta tras escuchar su canción

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Marta ha protagonizado un momento muy especial en la Batalla de Ganadores de La Voz 2026. La talent del equipo de Melendi se ha atrevido a interpretar una canción de Vanesa Martín, que ha escuchado su actuación con especial atención.

La quinta coach ha quedado tan impresionada con la interpretación que no ha podido evitar mostrarle su admiración. “Me ha hecho temblar”, ha confesado Vanesa, dejando claro lo mucho que le había llegado la actuación.

Pero las palabras no han sido suficientes para expresar lo que estaba sintiendo. Vanesa Martín se ha levantado para acercarse a Marta y darle un abrazo, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Un reconocimiento muy especial para la talent, que ha conseguido conmover a la propia autora de la canción con su voz. ¡No te pierdas el precioso momento entre Vanesa Martín y Marta!

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