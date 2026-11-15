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Andrea Quintero explica qué hacía únicas las entrevistas de Jesús Quintero: "Le interesaba la persona que había detrás del cargo"

Andrea Quintero ha recordado en La Mesa la particular manera que tenía su padre, el periodista Jesús Quintero, de entrevistar y acercarse a sus invitados. La comunicadora ha reivindicado su legado y su interés por descubrir a las personas más allá de sus posiciones e ideas.

Andrea Quintero explica qué hacía únicas las entrevistas de Jesús Quintero: "Le interesaba la persona que había detrás del cargo"

Andrea Quintero explica qué hacía únicas las entrevistas de Jesús Quintero: "Le interesaba la persona que había detrás del cargo"

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Alejandro Hergon
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Andrea Quintero, hija de Jesús Quintero, ha repasado en La Mesa cómo era su padre lejos de las cámaras. Ha contado que el personaje de "El loco de la colina" estaba muy inspirado en él y que compartían incluso algunos rasgos de su forma de vivir. "Dormía en la azotea literalmente", ha explicado sobre una casa que recuerda como "maravillosa" y muy caótica. También ha destacado su profundidad, su sentido del humor y su necesidad de buscar momentos de soledad.

Andrea Quintero recuerda la forma de entrevistar de Jesús Quintero

Durante la conversación, La Mesa ha recuperado un fragmento de una entrevista de Jesús Quintero a José María Aznar. En ella, el periodista le preguntaba por su sentimiento patriótico, su relación con su mujer y su faceta como poeta, demostrando esa manera tan personal de abordar a sus invitados.

Andrea ha destacado que su padre era muy exigente con su trabajo y que buscaba mantenerse fiel a su estilo. "A él lo que le interesaba sobre todo era la persona que había detrás del cargo", ha explicado.

"Lo bueno es ver dónde podemos construir el puente"

Para Andrea, las entrevistas de perfil que realizaba su padre permitían conocer a los invitados más allá de sus ideas, que pueden convertirse en motivo de separación. "Las ideas es lo que nos puede separar. Lo bueno es ver dónde podemos construir el puente", ha reflexionado.

Esa era, según ha explicado, la intención de Jesús Quintero: hacer entrevistas que permitieran encontrar puntos de conexión con la persona que tenía delante, más allá del cargo que ocupase o de sus posiciones.

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