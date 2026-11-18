Se abre un nuevo capítulo en el caso de las acusaciones de dos de las exempleadas de Julio Iglesias. Ahora, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella, apoyada en las pruebas presentadas por las demandantes, que afirman que vivieron intimidaciones y presuntas agresiones sexuales por parte del cantante.

El juez Antonio Piña ha admitido a trámite la querella por presuntos delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante. Sin embargo, rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

Pese a que Julio Iglesias insiste en su inocencia, el juez ha considerado que debe ser juzgado y que la Audiencia Nacional sí tiene competencia para hacerlo. Especialmente tras ver las fotografías aportadas por las denunciantes como prueba, que muestran imágenes de moratones y heridas que podrían ser fruto de las agresiones.

La Fiscalía archivó la querella en un primer momento en enero, pero ahora se admite a trámite porque la Audiencia se cree con competencia para juzgar delitos cometidos por españoles en el extranjero, como sería el caso de Julio Iglesias. Ahora, las denunciantes han sido citadas a declarar el próximo 3 de febrero.

Ambas partes han sido notificadas del proceso. Sin embargo, parece que Julio Iglesias se habría enterado más tarde de la noticia, que en España ya había salido a la luz. debido a la diferencia horaria. "El equipo legal que él tiene allí le quería contar personalmente la noticia", afirma Gema López.

Por el momento, Julio Iglesias no se ha pronunciado sobre la noticia. Ahora, el juez escuchará el testimonio de las denunciantes y no se descarta que el cantante sea llamado a declarar en un futuro.