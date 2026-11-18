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La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Julio Iglesias: "Su equipo legal le quería dar la noticia personalmente"
El juez Antonio Piña ha admitido a trámite la querella por presuntos delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante contra Julio Iglesias. Una querella que presentaron dos de sus exempleadas que han sido citadas a declarar el próximo 3 de febrero.
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Se abre un nuevo capítulo en el caso de las acusaciones de dos de las exempleadas de Julio Iglesias. Ahora, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella, apoyada en las pruebas presentadas por las demandantes, que afirman que vivieron intimidaciones y presuntas agresiones sexuales por parte del cantante.
El juez Antonio Piña ha admitido a trámite la querella por presuntos delitos contra la libertad sexual, así como por los de lesiones y trato degradante. Sin embargo, rechaza la querella respecto de los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.
Pese a que Julio Iglesias insiste en su inocencia, el juez ha considerado que debe ser juzgado y que la Audiencia Nacional sí tiene competencia para hacerlo. Especialmente tras ver las fotografías aportadas por las denunciantes como prueba, que muestran imágenes de moratones y heridas que podrían ser fruto de las agresiones.
La Fiscalía archivó la querella en un primer momento en enero, pero ahora se admite a trámite porque la Audiencia se cree con competencia para juzgar delitos cometidos por españoles en el extranjero, como sería el caso de Julio Iglesias. Ahora, las denunciantes han sido citadas a declarar el próximo 3 de febrero.
Ambas partes han sido notificadas del proceso. Sin embargo, parece que Julio Iglesias se habría enterado más tarde de la noticia, que en España ya había salido a la luz. debido a la diferencia horaria. "El equipo legal que él tiene allí le quería contar personalmente la noticia", afirma Gema López.
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Por el momento, Julio Iglesias no se ha pronunciado sobre la noticia. Ahora, el juez escuchará el testimonio de las denunciantes y no se descarta que el cantante sea llamado a declarar en un futuro.
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