Julio Iglesias, acusado de presunta agresión sexual: "Él estaba al tanto de la investigación, pero nunca obtuvimos respuesta"

Julio Iglesias está en el punto de mira después de que elDiario.es y Univision Noticias hayan sacado a la luz unas entrevistas a 15 antiguas empleadas del hogar del cantante. El testimonio de dos de ellas ha hecho saltar las alarmas especialmente, ya que le acusan de agredirlas sexualmente en varias ocasiones.

Las entrevistadas trabajaron con Julio Iglesias entre 1990 y 2023. Algunas de ellas resaltan un trato vejatorio del artista, así como un ambiente tenso en casa. Además, advierten que los procesos de selección eran incómodos, ya que Julio pedía fotos de cuerpo entero para postularse a ser parte del equipo de servicio.

Dos de las exempleadas de Julio Iglesias aseguran que sufrieron tocamientos por parte del cantante y que este llegó a agredirlas sexualmente, usándolas "como esclavas". Una de ellas, describe penetraciones forzadas, bofetadas e insultos degradantes durante esos encuentros sexuales.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ana Requena, periodista de elDiario.es que firma la investigación. Según nos cuenta, Julio Iglesias estaba al tanto de la información que manejaban desde hace ya tres años: "Nos hemos puesto en contacto con él insistentemente, pero no hemos obtenido respuesta".

Pese a que los hechos ocurrieron en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana, las testigos han denunciado los hechos en España. "Consideran que es un lugar que les ofrece más garantías", señala Requena.

Después de las acusaciones que señalan a Julio Iglesias, la editorial que ha publicado sus memorias asegura que se reescribirán. Además, los hechos ya están en manos de la Fiscalía, que investiga las acusaciones.