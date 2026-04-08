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Así fue el encuentro entre María del Monte e Isa Pantoja, unidas de nuevo en Semana Santa: "Fue algo improvisado"
La hija de Isabel Pantoja y María del Monte han estado juntas en Semana Santa, compartiendo un balcón en Sevilla para disfrutar de las procesiones.
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Han pasado 20 años desde que no veíamos juntas a María del Monte e Isa Pantoja. Madrina y ahijada se distanciaron por el conflicto entre María del Monte e Isabel Pantoja, llegando a separarse justo cuando la joven era madre a los 18 años.
Sin embargo, con el tiempo María del Monte celebra públicamente la maternidad y boda de Isa Pantoja. "Hace 4 años, justo cuando Isa rompe con su madre, se produce ese acercamiento", afirma Nacho Gay. Desde entonces, aunque siempre han dejado ver su cariño hacia la otra, no se han dejado ver públicamente.
Durante esta Semana Santa hemos podido verlas juntas, compartiendo balcón en Sevilla para disfrutar de las procesiones. Un encuentro muy especial y que marca un antes y un después en su relación.
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Beatriz Cortázar ha desvelado cómo fue aquel encuentro. "Isa llamó a María del Monte y pasaron la tarde juntas, fue algo improvisado", asegura. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!
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