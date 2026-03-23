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El asesinato de una niña de 3 años a manos presuntamente de su padre sacude Torrevieja: "Tenía denuncias de anteriores parejas"

Un hombre ha matado presuntamente a su hija de 3 años en Torrevieja y posteriormente se ha quitado la vida. El motivo: los celos que sentía hacia la nueva pareja de la madre de la niña.

Torrevieja

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Torrevieja ha amanecido conmocionada ante un terrible suceso. Una niña de 3 años ha sido asesinada a manos presuntamente de su padre, de 40 años, que se quitaba la vida después de hacerlo.

Según las primeras investigaciones, el hombre llevaba meses amenazando a su expareja, la madre de la bebé asesinada. Este decía que si no dejaba a su pareja actual, terminaría haciendo daño a la niña.

Hoy se sabe que el hombre tenía denuncias por malos tratos en relaciones anteriores, aunque ninguna de la madre de la víctima. "Cuando él no le devuelve a la cría, es ella quien, en compañía de la Guardia Civil, se encuentra a la niña y a su expareja muertos", advierte Carlos Quílez.

La familia de la bebé está completamente destrozada y la madre, que ya se encuentra en su domicilio habitual en Albatera, ha expresado su dolor por redes social. Un trágico episodio que se investiga como violencia vicaria.

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