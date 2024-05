Antonia, de 78 años, en estado grave tras una agresión sin motivos: "La agresora se fue tan pancha a su casa"

Antonia era una mujer de 78 años totalmente autónoma que, tras ser agredida sin ninguna explicación, ha tenido que ser ingresada por un ictus. Todo ocurrió cuando bajaba a comprar fruta, como hacía habitualmente.

Una mujer de 40 años, sin mediar palabra, le golpeó y la tiró al suelo y, aprovechando que estaba en el suelo, la pateó y la dejó totalmente aturdida.

Con gran esfuerzo, Antonia intentó pedir socorro mientras la agresora se escondía en el bar de enfrente. Sin embargo, al ver la desesperación de esta mujer, la agresora volvió a acercarse a ella y la agredió de nuevo.

Los vecinos lograron socorrer finalmente a Antonia, a quien se llevaron directamente al hospital, donde continúa ingresada en estado grave. Tiene medio cuerpo paralizado, problemas en el habla y no reconoce a sus familiares.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Noemí, su nieta, que pide justicia para que la agresora que le ha arruinado la vida a su abuela, que sigue en libertad, pague por lo que ha hecho. En las últimas horas han tenido que ponerle una sonda nasogástrica porque no come.

"Mi abuela está fatal, no sabemos qué hacer", ha dicho, y es que todo ha pasado muy rápido y la recuperación va a ser muy lenta. En el bar donde estaba la agresora, los policías no dejaron entrar a la hermana de Noemí para hablar con ellas. "Se fueron tan panchas a su casa", ha asegurado, mientras su abuela estaba en el hospital.

En el programa hemos podido hablar con la agresora, que lejos de estar en búsqueda por los agentes, ha llamado a la policía para denunciar que había sido agredida. En cuanto a la agresión a Antonia, ha dicho que se lo están inventando todo y que ella no ha hecho nada. "A quien han agredido es a mí", ha dicho.

Esta vecina es conocida en el barrio, pero Antonia, según ha contado Noemí, no le tenía miedo y, aunque sabían que había pegado previamente a otras personas, no pensaron que pudiera agredir a su abuela. Y es que cada vez que llega la policía, la agresora asegura que tiene una enfermedad mental y no la detienen.