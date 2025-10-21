Antena 3 LogoAntena3
Entrevista

Anna Ferrer Padilla: "Me ha costado muchos años abrazar mi apellido, lo he juzgado mucho"

Llevar el apellido Padilla ha sido tanto un orgullo como una carga para Anna. Admiradora de su madre, Paz Padilla, reconoce que a veces ese vínculo ha dificultado que se la vea por sí misma.

Anna Ferrer Padilla

Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, es una famosa influencer que acumula más de 800.000 seguidores en redes sociales. La joven de 28 años se ha labrado una carrera al margen de su apellido y siempre ha querido demostrar que es mucho más que "la hija de".

Para sus amigos, siempre ha sido Anna Ferrer. "A mí siempre me dicen: "Anna Padilla no sé quién es"". La influencer ha querido desligarse de su madre en numerosas ocasiones, pero asegura que mantienen un vínculo especial y que se siente muy orgullosa de ser hija suya.

"Estoy reconciliándome con mi apellido", confiesa Anna, "me ha costado muchos años abrazar mi apellido, lo he juzgado mucho".

Durante años, Anna fue la primera que no se aceptaba a sí misma, pero asegura que eso ahora ha cambiado: "Nadie va a decidir cómo yo soy". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

