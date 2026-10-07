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Ángela Vallvey rompe a llorar al recordar a su perro: "He perdido al mío"

Nuestra colaboradora se emociona en directo con el caso de un joven que lleva años luchando por volver a ver a su perro tras romper con su pareja. Un caso que confiesa que le toca especialmente tras perder a su mascota.

Ángela Vallvey

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El caso de Adrián, un joven que lleva años intentando volver a ver al perro que está a nombre de su expareja, ha emocionado especialmente a Ángela Vallvey. Nuestra colaboradora ha roto a llorar durante su entrevista y ha confesado que el tema le toca especialmente.

"He perdido al mío", ha admitido Ángela Vallvey, entre lágrimas, "no lo puedo soportar". La periodista tenía un chihuahua que ya era mayor, pero su pérdida ha supuesto un golpe que no esperaba que fuera tan duro.

Ángela no ha podido contener las lágrimas al recordar a su mascota, que se había convertido en su mejor amigo. Un momento muy emotivo que nos ha roto el corazón en directo.

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