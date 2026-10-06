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Confunden a Adrián con su abuelo y le dan por muerto: "Mi DNI aparecía como el de una persona fallecida"

Al ayudar a su abuela con los trámites burocráticos tras la muerte de su abuelo, la Administración confundió a Adrián con el fallecido y ahora no existe para el sistema.

Adrián

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Sara Sanz Navarro
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Adrián es abogado y, cuando murió su abuelo, no dudó en ayudar a su abuela con los trámites de la pensión de viudedad. Sin embargo, un error de la Administración hizo que durante el proceso, le confundieran con el fallecido.

Fue al entrar en la Seguridad Social para descargar unos documentos para presentar la Renta, cuando descubrió que oficialmente constaba como fallecido desde el día que murió su abuelo. "Mi DNI aparecía como el de una persona fallecida", recuerda.

Aunque lograron que le dieran de alta de nuevo, aún seguía apareciendo como fallecido en ciertos sistemas. Tanto es así que le cancelaron unas pruebas médicas por su supuesta muerte. "Tengo una cardiopatía congénita y perdí una cita importante", señala.

Ahora, Adrián reclama una solución, aunque la Administración no le puede garantizar que aún no aparezca como fallecido en algunos ámbitos para el Estado.

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