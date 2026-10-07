Alya se juega la vida por la familia Albora y Cihan se enfrenta a Sadakat: “¿La aceptas al fin, madre?”

Cihan ha hablado con Nare tras el gran susto que ha pasado durante la operación. Ella le ha explicado que Alya estaba decidida a ser la donante y que todos habían aceptado callarse porque la doctora no quería que él supiera nada.

Después, todavía con el miedo en el cuerpo, Cihan se ha enfrentado a Sadakat y le ha recordado todo lo que le ha hecho a Alya. “Fíjate, la mujer a la que le has hecho la vida imposible, la misma a la que has insultado, a la que has despreciado día tras día…Ha salvado mi vida y la de Boran”, le ha reprochado.

Cihan también le ha recordado que Sadakat le ha tirado la ropa, la ha hecho prisionera y la ha amenazado con su hijo. Frente a todo eso, Alya ha demostrado estar dispuesta a hacer cualquier cosa por esta familia.

“Ella ha puesto su vida en juego por la de tus hijos. Ha aceptado un riesgo grande por esta familia”, le ha dicho antes de exigirle que cambie su forma de verla.

Cihan ha terminado enfrentando a Sadakat: “¿La aceptas al fin, madre? ¿Esa mujer es o no es de tu familia? Dímelo”. Después de todo lo ocurrido, el empresario ya no está dispuesto a permitir que Sadakat siga tratando a Alya como una extraña.